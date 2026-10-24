Vecinos de Chetumal “inauguran” la ‘Laguna Reforma’ para denunciar inundaciones y baches

Chetumal suma una “nueva atracción” que no aparece en ninguna guía turística: la “Laguna Reforma”, un espejo de agua en la esquina de la calle Carmen Ochoa con avenida Reforma, al que se entra gratis, sin reservación y sin que nadie lo haya inaugurado.

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Así lo anuncia una lona de colores brillantes que da la bienvenida con la imagen de una rana con lentes oscuros y sombrero playero, coctel en mano, flotando en un salvavidas de flamenco sobre lo que en otro tiempo fue la calle.

El mensaje, escrito con el entusiasmo de una promoción vacacional, enumera los "servicios" del lugar: inundaciones permanentes, malos olores, baches, socavones e incumplimiento de promesas, estas últimas, se entiende, de cortesía.

La invitación a los visitantes es llevar sombrilla, asador y “mucha paciencia”, porque, concluye el cartel, las autoridades ponen el agua. Una oferta difícil de superar en tiempos en que hasta los balnearios cobran entrada.

Sin embargo, un aviso pegado al centro de la lona aclara que no se trata de publicidad turística, sino de una protesta ciudadana pacífica, y pide no retirarla en respeto al derecho a manifestarse. Hasta el momento se desconoce quiénes colocaron el mensaje o si las autoridades municipales o estatales han respondido al señalamiento.

El recurso del humor no es nuevo en la protesta social, y a veces logra lo que los oficios no consiguen: visibilizar el problema. Queda por ver si la respuesta llegará en forma de maquinaria, drenaje y bacheo, o si la rana tendrá que seguir flotando con su coctel mientras el agua se acumula.

Cabe señalar que por la tarde se observó una cuadrilla de bomberos alistándose para desazolvar con una bomba la zona cercana al Congreso del Estado.