Incendian mototaxi y dejan mensaje intimidatorio contra líder de IslaCún en Cancún

La violencia e intimidación vinculada a las pugnas en el transporte público en su modalidad de mototaxis cobró un nuevo episodio la madrugada de este sábado en las inmediaciones de la Región 255. Un vehículo perteneciente al sindicato IslaCún fue consumido en su totalidad por el fuego tras ser objeto de un ataque directo en el fraccionamiento Paseos Nikté, donde además los agresores dejaron una consigna amenazante dirigida a la dirigencia de la agrupación.

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Los hechos se registraron sobre la calle Itzán, cuando vecinos de la zona habitacional despertaron alarmados ante el estruendo y las intensas llamas que emergían de la unidad de tres ruedas. De acuerdo con testimonios preliminares recopilados en el lugar, sujetos hasta el momento no identificados perpetraron el siniestro de manera intencional, rociando combustible sobre la motocicleta adaptada antes de prenderle fuego y darse a la fuga con rumbo desconocido.

El fuego se propagó de forma inmediata y voraz debido a la naturaleza de los materiales del mototaxi, quedando la unidad reducida a cenizas en cuestión de minutos.

Una camioneta estacionada cerca sufrió daños colaterales en la pintura y carrocería por la radiación. / Erick Díaz

La intensidad de las llamas alcanzó a generar daños colaterales a una camioneta particular que se encontraba estacionada a pocos metros del lugar del incidente, la cual presentó afectaciones en la pintura y parte de la carrocería antes de que la conflagración pudiera ser controlada.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y cuerpos de emergencia acudieron al sitio tras recibir múltiples llamadas al número de emergencias 911; sin embargo, a su arribo el mototaxi ya se encontraba en pérdida total. En el sitio, personal operativo localizó un cartel con un mensaje de carácter intimidatorio y amedrentador, dirigido explícitamente en contra del líder del sindicato IslaCún, lo que fortalece la hipótesis de un ajuste de cuentas o extorsión.

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Cabe destacar que la agrupación IslaCún ha acumulado diversos señalamientos y antecedentes por conflictos internos, disputas de rutas y enfrentamientos con otros gremios en la periferia de la ciudad.

Agentes de la Policía Municipal acordonaron el perímetro para preservar la escena del crimen, mientras que peritos y policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo iniciaron el levantamiento de indicios y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el origen de las amenazas y dar con los responsables.

JGH