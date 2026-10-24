Pipa de gas choca y arrastra varios metros a un automóvil en Playa del Carmen

La conductora de una pipa de gas L.P. puso en peligro a un automovilista en Playa del Carmen, luego de impactar y arrastrar un vehículo particular, el cual terminó con severos daños materiales. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, quedando todo en un fuerte susto para los involucrados.

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Los hechos ocurrieron en el retorno ubicado a la altura de la calle Colorines, sobre la avenida Alondras, en el fraccionamiento Villas del Sol, cuando la mujer que manejaba la unidad pesada realizó una maniobra en sentido contrario.

De acuerdo con los datos preliminares, ambos vehículos circulaban sobre la avenida Alondras, pero al llegar al retorno, el conductor del automóvil realizó la maniobra correspondiente para incorporarse de manera correcta a la vialidad. Sin embargo, la pipa ingresó por el carril opuesto del retorno, a contrasentido del flujo establecido.

El coche resultó con el desprendimiento del neumático delantero y severos daños en el costado. / Gustavo Escalante

Durante el impacto, la unidad de gas golpeó al automóvil compacto y lo arrastró varios metros, desprendiéndole la llanta delantera derecha del rin y provocando severas afectaciones en la defensa y el costado de la carrocería.

Testigos señalaron momentos de tensión y temor en la zona, ya que al tratarse de un camión cisterna cargado con combustible existía el riesgo de una fuga o explosión en una zona concurrida del fraccionamiento.

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A pesar de lo aparatoso del percance, no hubo heridos. Los involucrados permanecieron en el sitio a la espera de sus ajustadores de seguros para llegar a un acuerdo reparatorio por los daños causados.

JGH