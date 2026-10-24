Agente de la Guardia Nacional señala a Asur por presunto ‘pirataje’ en el Aeropuerto de Cancún

Aeropuertos del Sureste (Asur) sería responsable de permitir el ingreso de unidades que presuntamente ofrecen transporte fuera de los servicios autorizados en el Aeropuerto Internacional de Cancún, de acuerdo con el testimonio de un elemento de la Guardia Nacional (GN), quien atribuyó a las autoridades aeroportuarias la facultad de determinar qué vehículos pueden acceder a las instalaciones.

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En entrevista, el agente federal, cuya identidad es reservada por seguridad, fue cuestionado sobre las quejas de usuarios, así como de prestadores de servicios que acusan a la corporación de favorecer a conductores de plataformas digitales como Uber o permitir la operación de transportistas irregulares dentro del complejo aeroportuario.

El uniformado explicó que las funciones de la GN no abarcan por sí solas todas las decisiones relacionadas con el ingreso de vehículos y distinguió las labores de seguridad federal de las atribuciones del personal aeroportuario, encargado de revisar los accesos y determinar quién puede entrar a determinadas secciones.

“Nosotros tenemos diferentes funciones; los que se encargan de eso son las autoridades aeroportuarias. Ellos son los que tienen la facultad de decir quién entra y quién no”, declaró al referirse a los controles de acceso.

Al preguntarle si Asur permite la operación de transportistas que trabajan al margen de los servicios autorizados, el agente respondió: “Exactamente”. La afirmación atribuye responsabilidad a la empresa, aunque no se presentaron elementos para corroborarla de manera independiente.

Prestadores de transporte acusan favoritismo hacia plataformas digitales y unidades no autorizadas dentro de la terminal. / Por Esto!

El señalamiento abre interrogantes sobre los criterios aplicados dentro de la terminal, donde la prestación de traslados de pasajeros ha generado inconformidad entre transportistas concesionados y conductores de plataformas digitales. Mientras algunos servicios son descritos como prohibidos, persisten cuestionamientos sobre la presencia de unidades que presuntamente ofrecen viajes sin contar con las autorizaciones correspondientes.

El integrante de la GN sostuvo que el personal aeroportuario participa en la revisión de los accesos y en la determinación de quién puede ingresar a ciertas zonas. “Ellos son los que se encargan de checar esto, si es zona federal”, señaló.

Las declaraciones distinguen las labores de vigilancia de la Guardia Nacional del control de accesos, pero no precisan cómo se coordinan ambas instancias, quién verifica los permisos, ni qué medidas se toman ante unidades que presuntamente operan fuera de la normativa.

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Ante los señalamientos, queda pendiente que Asur precise los requisitos para ingresar vehículos a las instalaciones, qué personal revisa la documentación y qué acciones aplica ante posibles incumplimientos. La información permitiría conocer los criterios que rigen el acceso y delimitar las responsabilidades de cada instancia, en medio de la disputa entre los distintos prestadores de transporte que operan en el aeropuerto.

JGH