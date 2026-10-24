Voraz incendio consume casi por completo conocido restaurante en avenida Huayacán de Cancún

Un voraz incendio de inmensas proporciones redujo a cenizas durante la madrugada de este día al conocido restaurante "Del Pacífico Zarandeado & Grill", ubicado en la Supermanzana 313, sobre la intersección de la avenida Huayacán y la calle Ciricote. Pese a la rápida movilización de las autoridades locales y brigadistas de rescate, las descontroladas llamas consumieron casi en su totalidad el inmueble, dejando cuantiosas pérdidas materiales y un panorama sumamente desalentador para decenas de empleados que dependen directamente de este centro de trabajo.

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Los hechos se registraron en las primeras horas del día, cuando las líneas de emergencia del 911 se activaron tras el reporte de vecinos y automovilistas que alertaban sobre una densa e impresionante columna de humo, acompañada de intensas lenguas de fuego que iluminaban la zona. De inmediato, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar con carpetas de apoyo y carros bomba para comenzar los trabajos de sofocación.

Empleados y propietarios llegaron al sitio para constatar entre lágrimas las cuantiosas pérdidas materiales.

Sin embargo, a la llegada de los cuerpos de auxilio, poco se pudo hacer para salvaguardar la infraestructura principal, pues el fuego ya había avanzado a pasos agigantados. De acuerdo con información preliminar proporcionada por los rescatistas, el siniestro consumió cerca del 85% de las instalaciones del establecimiento.

El fuego devoró a su paso la barra de bebidas, el área de cocina, el comedor principal y zonas de almacenamiento, reduciendo a escombros el mobiliario y equipo de trabajo. Adicionalmente, la intensa radiación térmica generada por la conflagración provocó severas afectaciones en la estructura y fachada de un local comercial contiguo.

Al término de las prolongadas labores de enfriamiento y remoción de escombros, comenzaron a arribar al sitio diversos colaboradores, administradores y los propios dueños del lugar.

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Entre lágrimas e incredulidad, los trabajadores observaban las ruinas de lo que hasta hace unas horas era su fuente de ingresos, conscientes de que la gravedad de los daños dejará a múltiples familias sin sustento por una larga temporada.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el siniestro fue derivado de una falla eléctrica, un cortocircuito o si se trató de un acto provocado de manera intencional, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado realizarán las investigaciones para determinar las causas exactas del hecho.

JGH