Cámara hiperbárica en Isla Mujeres opera fuera de su vida útil desde hace una década

La cámara hiperbárica concluyó su vida útil hace una década y aunque el mantenimiento preventivo ha permitido prolongarla, actualmente representa un riesgo para más de 100 pescadores en cada temporada de captura de langosta en Isla Mujeres; por ello, resulta urgente sustituirla para proteger su salud, advirtieron líderes de cooperativas.

El expresidente del Patronato que administra la unidad, Baltazar Gómez, señaló que en diversas ocasiones se ha presentado un exhorto a autoridades municipales y Regidores, incluso antes de la pandemia; sin embargo, no se atendió hasta ahora, pese a que varios especialistas coincidieron en la necesidad de reemplazar el equipo.

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La directora de Salud municipal, Teresa Gómez Herrera, informó que hace una semana se realizó un servicio integral a la cámara hiperbárica, conforme al programa establecido, con el propósito de conservar en condiciones óptimas esta infraestructura médica, indispensable para los buzos langosteros que sufren descompresión al descender a profundidades de entre 30 y 40 metros.

Dio a conocer que se contrató a técnicos para la revisión y rehabilitación de los compresores, el cilindro, los sistemas de instrumentación, así como los dispositivos de medición, abastecimiento de aire y oxígeno, filtrado y acumulación.

Precisó que las labores se llevaron a cabo durante varios días con el fin de asegurar el funcionamiento adecuado del equipo, extender su durabilidad y brindar atención oportuna y confiable a quienes requieren este servicio.

Técnicos revisaron compresores, cilindro y sistema de medición / Especial

Añadió que la cápsula recibe mantenimiento semestral como parte de una estrategia preventiva orientada a disponer de una cámara hiperbárica operativa, segura y lista para atender emergencias vinculadas con la actividad pesquera, además de servir a la población en general.

No obstante, desde el 2015, un especialista que inspeccionó la instalación advirtió que se encontraba al final de su vida útil, tras atender a más de 100 pacientes por temporada de langosta, de julio a febrero, además de personas de la comunidad que requieren oxigenación corporal, especialmente quienes presentan heridas abiertas en extremidades inferiores o pie diabético para favorecer la cicatrización.

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El equipo opera desde el verano de 1999 y ha brindado atención a cerca de 3 mil pescadores provenientes de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Cozumel y la franja costera de Yucatán, gracias a las tarifas accesibles del Patronato para asistir a trabajadores del mar que no logran eliminar el nitrógeno acumulado en el organismo tras inmersiones profundas y ascensos rápidos.

Socios de las cooperativas “Isla Blanca” y “Justicia Social” señalaron que la esperada sustitución de la cápsula permitirá asegurar el servicio al cien por ciento y contar con un equipo funcional para los próximos 15 años.