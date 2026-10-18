Católicos de Felipe Carrillo Puerto realizan Marcha Misionera por África

Católicos de la zona maya, rezan por los misiones de África, al llevarse acabo este día la Marcha Misionera donde participaron varios cientos de creyentes, desde niños, jóvenes y adultos, que recorrieron las calles de la ciudad para pedir por los misioneros además de celebrar el centenario del ms misionero de 1926 al 2026.

Uno de los puntos donde partieron las marchas Misioneras fue en el domo deportivo de la colonia Jesús Martínez y los participantes portaban vestimentas de acuerdo al color del continente que representaban en esos momentos, como verde América, África color amarillo, Europa color rojo, Asia color blanco, morado Oceanía y azul al continente de Antártida.

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La encargada de la marcha Misionera Doña Merce indicó que “Debemos de aprovechar esta marcha misionera como un momento propicio, un momento de salvación para África, para que la Iglesia en África llena de alegría y gratitud, por la fe recibida, prosiga su misión evangelizadora, pedimos por todas sus necesidades.

Por lo que seguidamente dio paso al rosario que fue dedicado a los Misioneros de África, donde los católicos de la zona maya, específicamente de la capilla Niño de Atocha, recorrieron las principales calles de la colonia Jesús Martínez Ross, hasta retornar a la capilla y posteriormente dar inicio a la Misa prevista para este día.

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De igual manera se realizó la marcha Misionera que partió en el domo de la colonia Javier Rojo Gómez para luego dirigirse en la capilla Cristo Rey ubicado en la colonia Rafael E. Melgar.

Otro de los puntos de partida de la marcha Misionera fue en los domos del Infonavit para concluir en la capilla de los Tres Treyes. Ademas otro grupo de católicos partieron de los domos de la colonia Juan Bautista para dirigirse en la capilla Sagrado Corazón de Jesús.