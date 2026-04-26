Detectan primer nido de tortuga caguama en Punta Sur

La temporada de anidación de tortugas marinas 2026 comenzó en Cozumel con el registro del primer nido de tortuga caguama en Punta Sur, detectado durante labores de monitoreo nocturno, un evento que ocurre cada año en este periodo debido al ciclo reproductivo de la especie y a las condiciones favorables de las playas.

El hallazgo se realizó en el campamento tortuguero de esa zona, donde personal ambiental identificó el rastro de una hembra que salió del mar durante la noche para depositar sus huevos en la arena. Tras ubicar el punto exacto, el nido fue marcado y resguardado como parte de los protocolos de protección.

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La noticia fue dada a conocer por el director de Conservación y Educación Ambiental (CEA), Rafael Chacón Díaz, quien explico que, previo al inicio de la temporada, se llevaron a cabo trabajos de limpieza en playas para retirar residuos y obstáculos que pudieran afectar el proceso de anidación, una acción clave para facilitar el arribo de los ejemplares.

El registro de este primer nido es considerado un indicador positivo para la conservación de la especie, ya que Cozumel forma parte de las zonas relevantes en el Caribe Mexicano para la reproducción de tortugas marinas, especialmente de la caguama.

De acuerdo con datos de temporadas anteriores, la isla ha mantenido una tendencia favorable en la cantidad de nidos registrados, resultado de los programas de vigilancia y protección implementados por autoridades y organizaciones ambientales.

“La presencia del primer nido confirma que las condiciones de la playa son adecuadas y que el trabajo previo ha dado resultados”, comentó el biólogo Ricardo Peralta

Durante los próximos meses, brigadas especializadas mantendrán recorridos constantes para localizar nuevos nidos, protegerlos de depredadores y asegurar su desarrollo hasta la eclosión, cuando las crías emergen y se dirigen al mar.

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Autoridades hicieron un llamado a la población y visitantes a respetar las zonas señalizadas, evitar el uso de luces artificiales en playas durante la noche y no interferir con las tortugas, ya que cualquier alteración puede afectar el éxito reproductivo.

Este periodo de anidación, que se extiende hasta mediados de año, representa uno de los procesos naturales más importantes para la biodiversidad de la isla, además de un recordatorio de la necesidad de conservar los ecosistemas costeros.

La temporada apenas comienza, y con ella, el reto de mantener condiciones adecuadas para que miles de crías puedan completar su ciclo de vida en las playas de Cozumel.