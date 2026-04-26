Día del Niño: Más de 19 mil niños en Campeche viven con discapacidad o problemas mentales

De acuerdo con el Consejo Estatal de Población (COESPO) y estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Estado de Campeche alrededor de 19 mil 500 niños de entre cero y 14 años padecen alguna discapacidad, limitación o viven con algún problema o condición mental, lo que equivale al 8.5 por ciento de la población infantil en ese rango de edad.

El Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026 de la Secretaría del Bienestar Federal estima que en la entidad residen 229 mil 380 niñas y niños de entre cero y 14 años, lo que representa el 23.93 por ciento de la población estatal.

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5 mil 445 niños viven con problemas de vista, oído, movilidad, memoria, concentración, autosuficiencia o comunicación , lo que equivale al 6.25% de los menores en ese rango.

viven con problemas de , lo que equivale al de los menores en ese rango. 10 mil 537 niños presentan algún tipo de limitación física básica , equivalente al 6.46% .

presentan algún tipo de , equivalente al . 3 mil 518 menores forman parte de la población con algún problema o condición mental, siendo los varones los más afectados (2 mil 163 casos).

El informe subraya la importancia de garantizar la protección, salud, educación y el derecho a jugar y crecer en un entorno seguro, especialmente en el marco de la celebración del Día del Niño y de la Niña cada 30 de abril.