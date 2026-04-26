Síguenos

Última hora

Yucatán

Sorteo “Gana Mérida, ganas tú”: lista de premios y ganadores por pagar el predial 2026

Yucatán / Sucesos

Mujer de 86 años pierde la vida en el estacionamiento de Plaza La Isla al Norte de Mérida

Una mujer de la tercera edad se desvaneció en el estacionamiento de Plaza La Isla.

Por Redacción Por Esto!

26 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Paramédicos atendieron a la mujer, pero ya no tenía signos vitales
Paramédicos atendieron a la mujer, pero ya no tenía signos vitales / Cortesía

Una adulta mayor perdió la vida la noche del sábado tras desvanecerse en el estacionamiento de Plaza La Isla, al norte de la ciudad de Mérida, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

De acuerdo con información preliminar, la mujer, de 86 años de edad, sufrió un colapso repentino mientras se encontraba en el sitio, por lo que personas que presenciaron el hecho solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Suspenden a policía tras aplastar a can, en Chemax

Noticia Destacada

Dan de baja a Policía Municipal de Chemax luego de atropellar a un perro

Paramédicos arribaron al lugar junto con elementos policiacos, quienes intentaron brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, tras la valoración correspondiente, se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Balean a sujeto durante robo fallido; cae metros después de escapar

Noticia Destacada

Vigilante balea a presunto ladrón durante intento de asalto en Kanasín

De manera inicial, se presume que el fallecimiento estaría relacionado con un posible evento cardíaco; no obstante, serán las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones y dictámenes periciales para determinar la causa exacta de la muerte.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras se llevaban a cabo las diligencias de ley, incluyendo el levantamiento del cuerpo por parte del personal del Servicio Médico Forense.

Te puede interesar