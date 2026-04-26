Mujer de 86 años pierde la vida en el estacionamiento de Plaza La Isla al Norte de Mérida

Una adulta mayor perdió la vida la noche del sábado tras desvanecerse en el estacionamiento de Plaza La Isla, al norte de la ciudad de Mérida, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

De acuerdo con información preliminar, la mujer, de 86 años de edad, sufrió un colapso repentino mientras se encontraba en el sitio, por lo que personas que presenciaron el hecho solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Noticia Destacada Dan de baja a Policía Municipal de Chemax luego de atropellar a un perro

Paramédicos arribaron al lugar junto con elementos policiacos, quienes intentaron brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, tras la valoración correspondiente, se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Noticia Destacada Vigilante balea a presunto ladrón durante intento de asalto en Kanasín

De manera inicial, se presume que el fallecimiento estaría relacionado con un posible evento cardíaco; no obstante, serán las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones y dictámenes periciales para determinar la causa exacta de la muerte.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras se llevaban a cabo las diligencias de ley, incluyendo el levantamiento del cuerpo por parte del personal del Servicio Médico Forense.