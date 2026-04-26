Indigencia en la capital podría superar los 120 casos

La cifra de indigentes en la ciudad capital oscila aproximadamente en 80 personas; sin embargo, podría rebasar los 120 casos con el arribo de personas en situación de calle provenientes de otras entidades, sobre todo Tabasco y Veracruz, que son adictas a sustancias tóxicas y alcohólicas, reveló la Secretaría de la Inclusión del Estado.

En cuanto a los indigentes locales, la mayoría tiene familia, pero la desintegración los orilló a vivir en la calle, lo que conlleva caer en alguna adicción. La atención estatal se brinda principalmente a quienes presentan problemas con el alcohol o algún tipo de droga.

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El director de Promoción y Vinculación de la dependencia y encargado del albergue “Jo´olnaj” (Tu Techo), Elmer Humberto Moreno Puerto, indicó que los indigentes que buscan atención son canalizados a psiquiatría, para atención médica y psicológica y control de medicamentos.

Los indigentes oscilan entre los 26 y 44 años, aunque también hay adultos mayores que recorren las calles con carritos de súper recogiendo basura o plásticos. Incluso se han detectado parejas y una mujer embarazada que recibió atención de la Secretaría de Salud.

El funcionario reconoció que muchos familiares no desean hacerse cargo de estas personas, aunque existen casos de éxito en que, tras la atención en el albergue, se reintegran a sus hogares.

Respecto a las denuncias por actos ilícitos, aceptó que las personas en situación de calle, al consumir drogas o alcohol, incurren en robos para obtener dinero y adquirir estupefacientes, por lo que varios tienen prontuario.

En la alameda Francisco de Paula Toro se detectó a cuatro ancianos que fueron trasladados al albergue, ya que abandonaron sus ho