Hospital Psiquiátrico de Campeche opera al 70% de su capacidad

El Hospital Psiquiátrico de Campeche se encuentra actualmente al 70 por ciento de su capacidad, con una ocupación de 18 de 25 camas disponibles, siendo la esquizofrenia, los trastornos afectivos como la bipolaridad, y la depresión mayor con tendencia al suicidio, los principales padecimientos de los pacientes, quienes pueden permanecer internados desde dos semanas hasta tres meses.

De acuerdo con el director general del nosocomio, Gilberto García Salazar, la mayor demanda de atención no sólo se refleja en hospitalización, sino también en consulta externa, donde predominan casos de depresión mayor, trastornos de ansiedad, depresión recurrente y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

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El hospital cuenta con 25 camas censables, de las cuales 18 están ocupadas, lo que representa alrededor del 70 por ciento. El modelo de atención establece hospitalizaciones de corta estancia, ya que la legislación vigente prohíbe internamientos indefinidos, al considerarlos una forma de abandono social.

El perfil de los pacientes corresponde a personas mayores de edad, principalmente entre los 40 y 65 años.

En relación con el abasto de medicamentos, García Salazar destacó que el suministro se ha ido regularizando y actualmente se encuentra entre el 70 y 80 por ciento, dependiendo del IMSS-Bienestar, instancia responsable de garantizar la dotación de insumos.