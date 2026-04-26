Mujer fue asesinada por su presunta pareja con arma blanca en la Supermanzana 91 de Cancún

Una mujer perdió la vida luego de sufrir múltiples heridas provocadas con arma blanca, presuntamente a manos de su pareja sentimental, tras una riña ocurrida en la Supermanzana 91, a un costado del área deportiva. Autoridades policiales acordonaron la zona, mientras que el cuerpo fue levantado por la Fiscalía General del Estado, para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:50 de la noche, sobre la calle 65 esquina con 36 de la Supermanzana 91. A través del número de emergencias 911 se reportaron inicialmente detonaciones de arma de fuego; sin embargo, al arribar, elementos de la Policía Municipal corroboraron que se trataba de una mujer con heridas de arma blanca, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos.

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Al arribo de los socorristas, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que el cuerpo fue cubierto con una sábana quirúrgica. Posteriormente se dio aviso a la Fiscalía General del Estado. Minutos más tarde, elementos de la Fiscalía Especializada en Combate al Feminicidio, acompañados de personal de servicios periciales, iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado para la necropsia de ley.

Las primeras investigaciones señalaron como probable responsable a la pareja sentimental de la víctima, con quien habría sostenido una discusión. Derivado del conflicto, comenzaron a forcejear y el sujeto presuntamente sacó un arma blanca con la que la lesionó hasta privarla de la vida. El cuerpo quedó sobre la banqueta, a un costado de la malla ciclónica del campo de fútbol.

El presunto responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido, por lo que autoridades implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores de la Supermanzana 91.

Hasta el momento se desconoce qué originó el conflicto entre la pareja, por lo que la Policía de Investigación continúa realizando las indagatorias. Cabe mencionar que en la zona fueron ubicadas cámaras de videovigilancia, las cuales serán solicitadas como parte de las investigaciones.