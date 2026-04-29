Colilla de cigarro provoca incendio frente al INPI en Felipe Carrillo Puerto

La inconciencia de algún ciudadano puso en jaque a los vecinos y las instalaciones del Instituto Nacional Pueblos Indígenas en Felipe Carrillo Puerto, al registrarse un incendio frente las instalaciones de este instituto, al parecer a consecuencia de una colilla de cigarro que fue arrojado en la zona donde recientemente fue chapeado.

Los hechos se registraron luego del mediodía en la avenida Benito Juárez entre las calles 83 y 85 de la colonia Emiliano Zapata I, cuando fue reportado un incendio en derecho de vía, y que por las condiciones climáticas se corría el riesgo de salirse de control, por lo que era necesario la presencia de los elementos del cuerpo de bomberos.

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Los primeros en hacer acto de presencia, fueron unos elementos de la policía municipal quienes al corroborar los hechos, confirmaron a los bomberos de la presencia del fuego y que estaba avanzando rápidamente y que había temor que las llamas alcanzaran algunas viviendas cerca del lugar, además de las oficinas del INPI.

Tal como informó el director del INPI, Alfaro Yam Canil, señaló que en días pasados, se llevó acabo la limpieza de la parte frontal de las instalaciones de este instituto, debido a que se encontraba lleno de maleza y que daba mal aspecto y era un riesgo para las personas que pasan por la zona.

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Agregó que debido a las altas temperaturas, la maleza que se cortó rápidamente se secó y que este día, alguna persona inconsciente arrojó alguna colilla de cigarro encendida y dado que a las condiciones climáticas, rápidamente empezó a arder y cuando nos dimos cuenta, y con el temor de que el fuego alcanzara alguna vivienda, se tuvo que solicitar el apoyo de los elementos del cuerpo de bomberos.