A oscuras andador de la calle 29 en Escárcega; vecinos temen asaltos

En estos últimos días, una parte del andador de la calle 29 de la colonia Centro se encuentra a oscuras debido a que cinco lámparas no funcionan y representa un riesgo para las personas que transitan por el lugar.

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Desde hace aproximadamente una semana que un tramo del andador de la calle 29 de la colonia Centro se encuentra a oscuras, debido a que cinco lámparas dejaron de funcionar y se ha convertido en un problema para los colonos y personas que utilizan esta vía.

Debido a que, al estar el andador a oscuras, puede convertirse en un riesgo para los vecinos y personas que transitan por este lugar, sobre todo tarde de la noche, al tener necesidad de salir de sus viviendas y, aunque es un céntrico lugar, a esa hora pueden sufrir algún asalto, debido a que los delincuentes en estos tiempos no les importa el lugar para cometer sus delitos.

El problema afecta a habitantes de la colonia Centro. / Joaquín Guevara

Es necesario que las autoridades municipales se den a la tarea de enviar al personal de la Dirección de Servicios Públicos del área de electricidad para que cambien las lámparas y, de esa manera, vuelvan a contar con alumbrado público y deje de ser un lugar de peligro para la gente y los colonos.

Esperan que su petición sea tomada en cuenta y les cumplan a los ciudadanos para que cuenten con este servicio, que es muy importante en la seguridad de las personas y puedan caminar por las calles sin peligro de sufrir algún ataque de parte de los delincuentes.

Porque, al estar a oscuras, esa situación los motiva a cometer sus delitos en perjuicio de las personas y es necesario que se cuente con energía pública para persuadir a los ladrones.

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JGH