Senador Enrique Inzunza rechaza acusaciones de EU: acusa ataque a la soberanía y a Morena

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, respondió públicamente a las acusaciones emitidas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en las que aparece junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y tráfico de armas.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el legislador rechazó de manera categórica los señalamientos, calificándolos como falsos y con una intención política. Su posicionamiento se da en medio de la controversia internacional generada por el anuncio de las autoridades estadounidenses.

¿Qué dijo Enrique Inzunza sobre las acusaciones?

El senador afirmó que las imputaciones carecen de sustento y las calificó como “dolosas”, al considerar que forman parte de una narrativa construida sin pruebas.

Además, subrayó que defenderá su trayectoria personal y política frente a lo que considera una acusación injustificada.

Inzunza también hizo referencia a su origen en Badiraguato, Sinaloa, destacando que no debe estigmatizarse a las personas por su lugar de nacimiento. En ese sentido, defendió su historia personal, señalando que su trayectoria está respaldada por el trabajo, el estudio y el servicio público.

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¿Por qué habla de un ataque a la soberanía?

El legislador vinculó las acusaciones con un contexto más amplio de tensiones entre México y Estados Unidos, particularmente por la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional. Recordó que previamente había defendido desde el Senado el principio de soberanía nacional, establecido en la Constitución.

Según su postura, la difusión de estas acusaciones forma parte de una estrategia que busca debilitar a instituciones mexicanas y vulnerar la autonomía del país en materia de justicia y seguridad.

¿Qué implicaciones políticas señala el senador?

Inzunza Cázares aseguró que el caso no solo afecta a las personas señaladas, sino que también representa un intento de desacreditar al movimiento de la Cuarta Transformación y al partido Morena. Incluso, afirmó que se trata de una ofensiva contra figuras políticas clave del país.

El senador concluyó su mensaje reafirmando que enfrentará las acusaciones y que buscará demostrar su falsedad, al tiempo que envió un mensaje a la población de Sinaloa destacando su identidad y compromiso con su comunidad.

El caso continúa en desarrollo y se mantiene como uno de los temas más relevantes en la agenda política, tanto por sus implicaciones legales como por su impacto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

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