¿De qué murió el actor Luis Alberto Riolobos Sobisch?

El pasado 27 de abril de 2027, se dio a conocer el lamentable fallecimiento del actor Luis Alberto Riolobos Sobisch, quien era conocido por su trabajo en ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’. Se sabe que el famoso perdió la vida a sus 64 años.

¿De qué murió Luis Alberto Riolobos Sobisch?

Por medio de una persona cercana al famoso, se ha revelado que su fallecimiento fue por complicaciones derivadas de una enfermedad renal, la cual se complicó y lo mantuvo hospitalizado por un tiempo. Recordemos que el actor pidió dinero para poder cubrir los gastos médicos.

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El actor sufrió una trombosis, de la cual evitó sufrir una amputación, pero su estado de salud no ayudó, pues estaba muy débil, al grado de requerir una intubación.

Las muestras de afecto no tardaron en hacerse presentes, pues el actor Giorgio Palacios, quien fuera amigo muy cercano, mandó un mensaje para despedir a su colega.

“No tengo palabras para el dolor por la partida de mi amigo de más de 30 años de amistad, Luis Alberto Río Lobos, (Peko), entrañable y querido. Nunca te olvidaremos. Ahora está con el señor. ¿Qué está pasando? Qué inmensa tristeza”.

Finalmente, una amiga cercana no dudó en compartir que crearon un GoFundMe, para apoyar al famoso.

“Hola, me llamo Lilia Ahuja Peniche y estoy recaudando fondos para un amigo, Luis Río Lobos, que empezó con una trombosis y le iban a amputar sus piernas… volvió a recaer y lo entubaron y está en el hospital grave”.

Luis Alberto Riolobos Sobisch, tuvo grandes participaciones en producciones como “El señor de los cielos”, “Corazón que miente” y “Papá a toda madre”.

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