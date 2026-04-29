Síguenos

Última hora

México

Morena respalda al gobierno de México ante solicitudes de extradición de EU 

Yucatán / Mérida

Celebrarán el Día de Corea en Mérida: anuncian desfiles, bailes regionales, música de K-Pop y más

El domingo 3 de mayo se conmemorará el Día de Corea con actividades en el Centro de Mérida.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

29 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Mérida celebrará el Día de Corea con actividades en el Centro Histórico
Mérida celebrará el Día de Corea con actividades en el Centro Histórico / Especial

Este lunes 4 de mayo se conmemora en México el Día del Inmigrante Coreano o Día de Corea, y en la ciudad de Mérida se tendrán distintas actividades que consisten en desfiles, bailes regionales, música de K-Pop y más.

Dan a conocer al ganador del Maestro Distinguido 2026 en Yucatán

Noticia Destacada

Dan a conocer al ganador del Maestro Distinguido 2026 en Yucatán

Organizadores dieron a conocer que será este domingo 3 de mayo cuando se realicen las actividades por el Día de Corea, con sede en el Centro Histórico de Mérida.

Habrá demostraciones de bailes de K-Pop como parte de las actividades
Habrá demostraciones de bailes de K-Pop como parte de las actividades / Cortesía

Las actividades comenzarán con un desfile coreano a las 17:30 horas en la esquina del Chemulpo sobre la calle 57 por 72 del Centro y cerrará en el Palacio Municipal de Mérida.

La CFE atiende los reportes de apagones en Yucatán

Noticia Destacada

Apagones en Yucatán hoy: ¿Qué hacer y dónde reportar fallas eléctricas?

Ahi se tendrán más actividades, entre ellas demostraciones de bailes típicos, tanto de Yucatán como de Corea, además de rutinas de Tae Kwon Do y K-Pop.

El desfile del Día de Corea en Mérida será en el Centro de Mérida
El desfile del Día de Corea en Mérida será en el Centro de Mérida / Cortesía

De igual forma, clubs de fans de Kpop en Yucatán se han unido para realizar distintas actividades dedicadas a sus grupos favoritos.

También invitan a participar en los bailes y demostraciones de K-Pop, por lo que invitan a asistir con lightsticks y playeras de sus agrupaciones.

Te puede interesar