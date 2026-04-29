Celebrarán el Día de Corea en Mérida: anuncian desfiles, bailes regionales, música de K-Pop y más

Este lunes 4 de mayo se conmemora en México el Día del Inmigrante Coreano o Día de Corea, y en la ciudad de Mérida se tendrán distintas actividades que consisten en desfiles, bailes regionales, música de K-Pop y más.

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Organizadores dieron a conocer que será este domingo 3 de mayo cuando se realicen las actividades por el Día de Corea, con sede en el Centro Histórico de Mérida.

Habrá demostraciones de bailes de K-Pop como parte de las actividades / Cortesía

Las actividades comenzarán con un desfile coreano a las 17:30 horas en la esquina del Chemulpo sobre la calle 57 por 72 del Centro y cerrará en el Palacio Municipal de Mérida.

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Ahi se tendrán más actividades, entre ellas demostraciones de bailes típicos, tanto de Yucatán como de Corea, además de rutinas de Tae Kwon Do y K-Pop.

El desfile del Día de Corea en Mérida será en el Centro de Mérida / Cortesía

De igual forma, clubs de fans de Kpop en Yucatán se han unido para realizar distintas actividades dedicadas a sus grupos favoritos.

También invitan a participar en los bailes y demostraciones de K-Pop, por lo que invitan a asistir con lightsticks y playeras de sus agrupaciones.