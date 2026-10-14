Cancún registra 2 mil 714 accidentes viales y 16 muertos en lo que va de 2026

Un total de 2 mil 714 hechos de tránsito, con saldo de al menos 16 personas fallecidas y mil 411 lesionadas, se han registrado en la ciudad del 1 de enero al 12 de octubre, de acuerdo con cifras de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SSCyT).

El balance equivale a un promedio de 9.5 percances diarios, aunque únicamente contempla los decesos en los que un perito de Tránsito municipal fue el primer respondiente. La cifra no incluye todas las personas fallecidas, pues en otros casos la primera autoridad en intervenir es distinta.

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El registro de accidentes refleja la dimensión de un problema que automovilistas atribuyen a la falta de cultura vial, la conducción imprudente, la deficiente señalización y las condiciones de las calles, con especial preocupación por el comportamiento de algunos motociclistas. Y los ciudadanos piden mejorar la formación de los conductores, reforzar la vigilancia y garantizar que las licencias correspondan a personas con conocimientos y habilidades suficientes para circular con seguridad.

“La gente no tiene cultura vial y nada más dan las licencias por darlas, toman cursos de tres días y no son suficientes ni para aprender a manejar una la bicicleta”, cuestionó Arturo N., uno de los automovilistas entrevistados, quien planteó que la formación para conducir debería incluir meses de preparación teórica, exámenes escritos y horas prácticas supervisadas antes de obtener una licencia.

Entrevistados afirman que los accidentes se suscitan por circular a exceso de velocidad. / Liza Vera

Como ejemplo, relató que en otros países el proceso puede durar entre seis meses y casi un año, con evaluaciones periódicas y una prueba práctica en calles a cargo de un examinador externo, un mecanismo que, consideró, también ayudaría a reducir la corrupción. El entrevistado propuso además que los seguros sean obligatorios para los vehículos y planteó revisar los procedimientos para resolver accidentes.

“Es que la gente no conoce, no lee el reglamento, no está preparada. Hace lo que quiere, maneja como quiere, es imprudente”, afirmó. También denunció que algunos conductores rebasan por ambos lados, incluso cuando los vehículos circulan por sus respectivos carriles, una conducta que aumenta el riesgo de colisiones.

Acusan que se expiden licencias sin que se hagan exámenes minuciosos a las personas / Liza Vera

“Una de las principales causas de accidentes de motociclistas se debe, en primer lugar, a personas que fueron a una tienda a comprar su motocicleta, y se la entregaron sin tener experiencia al volante. Lo peor de todo es que Seguridad Pública les tramita su licencia sin ningún problema”, señaló Francisco Padilla. Añadió que, después de unos cuantos días, algunos conductores creen dominar las calles y hasta transportan a sus familias sin tomar las debidas precauciones.

León Gálvez identificó entre los factores de riesgo el exceso de velocidad, ignorar los señalamientos, conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas, llevar más de dos personas en una motocicleta y circular entre carriles. También señaló las vueltas sin utilizar las direccionales.

Para Christian Romero, el problema no se limita a los conductores. “Además las calles están en mal estado, para esquivar baches está cañón, muchas veces al tratar de esquivarlo he estado a punto de chocar”, expresó. También mencionó semáforos fuera de servicio, señalización deficiente y la presencia de menores al volante.

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Otro automovilista consideró que la combinación de imprudencia, uso del teléfono celular, exceso de velocidad y motociclistas que rebasan por la derecha o utilizan banquetas y andadores agrava los riesgos, sobre todo durante las horas pico. También cuestionó la falta de vigilancia y la colocación de señales que, a su juicio, generan confusión en algunas vialidades.

Durante el mismo periodo, pero 2025, se contabilizaron alrededor de 3 mil 900 hechos de tránsito, un promedio de 13.6 diarios, sin embargo, entre los automovilistas persiste la percepción de que los percances van en aumento, posiblemente porque no todos llegan a conocimiento de Tránsito cuando los involucrados resuelven los daños por su cuenta.