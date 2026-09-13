Servidor público presuntamente ebrio choca motocicleta contra combi en Arco Vial de Cancún



Un fuerte accidente vial registrado la mañana de este fin de semana sobre el Arco Vial dejó como saldo a un motociclista hospitalizado y cuantiosos daños materiales, luego de que el conductor impactara su unidad contra una combi del servicio público de transporte. Lo que agravó la situación del tripulado de la moto es que, de acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados en el sitio, conducía en completo estado de ebriedad y, además, labora como servidor público dentro de la administración municipal.



El percance ocurrió a la altura de la avenida Costa Maya, exactamente frente al fraccionamiento Azul Bonampak, ubicado en la Región 247 de esta ciudad. Testigos oculares señalaron que el motociclista circulaba a exceso de velocidad y con evidentes señas de pérdida de control debido a los efectos del alcohol, lo que le impidió frenar o esquivar a tiempo al vehículo de pasajeros. El trayecto terminó de forma abrupta cuando la moto se estrelló violentamente contra la parte lateral de una combi perteneciente a la ruta del colectivo Roja de Isla Mujeres, la cual portaba el número económico IM-R12.



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Debido al fuerte impacto, el motociclista salió proyectado varios metros sobre la carpeta asfáltica, donde quedó tendido con múltiples lesiones de consideración y malherido, generando alarma entre automovilistas y transeúntes que transitaban por la concurrida zona.



Minutos después del reporte emitido a través del número de emergencias, paramédicos de Ángeles Verdes arribaron al lugar de los hechos para brindarle los primeros auxilios prehospitalarios. Tras estabilizarlo superficialmente ante la gravedad de sus heridas, los rescatistas decidieron su traslado urgente al Hospital General Jesús Kumate Rodríguez, donde permanece internado bajo observación médica y con custodia policial para el deslinde de responsabilidades.



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Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal también acudieron para abanderar la zona, evitar nuevos percances viales y realizar el peritaje correspondiente. Las dos unidades involucradas —la motocicleta siniestrada y la combi de transporte colectivo— fueron aseguradas y remolcadas al corralón municipal con el apoyo de una grúa.



Por su parte, el chofer de la combi fue requerido por los agentes de tránsito y trasladado a las instalaciones de la corporación para rendir su declaración sobre los hechos, cooperar con las investigaciones y deslindar responsabilidades, toda vez que las primeras indagatorias apuntan a que la responsabilidad del choque recae enteramente en el motociclista por su estado inconveniente al volante.