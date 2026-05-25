Exigen cesar a operadores del Ko´ox que choquen

Ante los constantes choques que involucran a operadores del nuevo sistema de transporte Ko´ox, los ciudadanos coinciden en que existe responsabilidad tanto de los conductores del servicio público como de automovilistas y motociclistas, quienes no acatan las leyes viales y, en muchos casos, manejan cansados o bajo el influjo de bebidas alcohólicas.

Para los entrevistados, deben aplicarse sanciones a quienes resulten responsables, sobre todo a los choferes de la empresa Movibus, ya que en ocasiones conducen respondiendo el celular o de forma imprudente. Afortunadamente, hasta la fecha no se han registrado accidentes con víctimas fatales.

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Roberto Martínez señaló que, en los accidentes en los que participan las unidades del sistema de transporte público Ko´ox, no siempre la culpa recae en los operadores, pues en algunos percances la responsabilidad corresponde a conductores de vehículos particulares que desconocen las normas de vialidad.

Aclaró que se requiere mayor capacitación para los choferes, aunado al intenso tráfico de las principales avenidas, ambos factores que favorecen la ocurrencia de accidentes. En otros casos, explicó, los percances se deben a la falta de pericia de los automovilistas, quienes no ceden el paso o avanzan por calles estrechas, escenarios comunes en colonias populares.

Alexander Gómez aseguró que los operadores de Ko´ox utilizan su teléfono celular mientras conducen, lo que puede ser una causa de los accidentes, ya que se distraen. Incluso, cuando cambia el semáforo a rojo, la distracción puede provocar choques. En el caso de motocicletas y automóviles, añadió, muchas veces no se tiene tiempo de reaccionar ante rebases imprevistos, lo que genera incidentes.

José Rodríguez indicó que no hay suficiente respeto a las leyes de vialidad ni por parte de los choferes de Movibus ni de los conductores particulares. Reconoció, sin embargo, que los operadores del servicio público de transporte ya no deben perseguir el pasaje como antes, ya que cuentan con una ruta y un horario establecidos, y en algunos casos ignoran el semáforo o cruzan con la luz amarilla cuando ya no tienen por qué apresurarse.

En el caso de los conductores particulares, denunció que no guardan la distancia necesaria, ni respetan los carriles de velocidad, lo que podría ser un factor clave en el aumento de los accidentes en los que se ven involucradas unidades de Ko´ox.

Rodríguez pidió mayor vigilancia de la Agencia Reguladora del Transporte para sancionar a los operadores imprudentes, quienes no tienen por qué hacer “carreritas”, así como a los automovilistas irresponsables.

Rigoberto Escamilla sostuvo que la culpa recae principalmente en los choferes de Ko´ox, muchos de los cuales ya conducían para las cooperativas anteriores, por lo que, para él, “no sirven los cursos si continúan manejando como locos”. Tanto como motociclista como automovilista, aseguró que las unidades se le atraviesan en las avenidas, no se estacionan adecuadamente en los paraderos e incluso, al terminar su turno, algunos se dedican a beber, por lo que cuestionó la calidad del examen que se les aplica para ser conductores del servicio.

Por último, Armando Gutiérrez señaló que los conductores de los camiones ya no deben hacer “carreritas”, pues cuentan con una ruta y horarios establecidos. Como automovilista, relató que una unidad de Ko´ox le cerró el paso; ante el tamaño de la unidad, prefirió ceder el paso para evitar un percance automovilístico.

Gutiérrez demandó mayor precaución por parte de los conductores particulares, pues manejar no consiste solo en encender el automóvil, sino en conocer el reglamento de tránsito y respetar a los peatones.