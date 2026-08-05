¿Por qué la Costera del Golfo es considerada una de las carreteras más peligrosas de Campeche?

Los recientes accidentes registrados sobre la carretera Costera del Golfo (Carretera Federal 180) han reavivado la preocupación entre conductores que diariamente transitan por esta vía, considerada una de las más importantes del estado por conectar a Ciudad del Carmen, Champotón y la capital campechana, además de enlazar a Campeche con Tabasco y el resto del Golfo de México. En días pasados, un choque frontal ocurrido cerca de Imí II, presuntamente provocado luego de que una camioneta invadiera el carril contrario, dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, y tres lesionadas, hecho que volvió a poner en la mira las condiciones de seguridad en este corredor carretero.

De acuerdo con automovilistas y transportistas, algunos de los puntos que consideran de mayor riesgo son los accesos a Ciudad del Carmen, los entronques cercanos a Imí II, las incorporaciones hacia zonas habitacionales e industriales y diversos cruceros donde confluyen vehículos particulares, transporte de carga y unidades de pasajeros. La Carretera Federal 180 es una de las principales rutas del sureste mexicano y soporta un importante flujo de tráileres, autobuses y vehículos ligeros, lo que incrementa la posibilidad de accidentes cuando no se respetan los límites de velocidad o se realizan maniobras de rebase indebidas.

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Exceso de velocidad e invasión de carril, entre las principales causas

De acuerdo con la Guardia Nacional, División Carreteras, entre los factores que con mayor frecuencia están relacionados con los accidentes en vías federales se encuentran el exceso de velocidad, la invasión del carril contrario, las distracciones al conducir, no guardar la distancia de seguridad y manejar con fatiga o somnolencia, por lo que la corporación exhorta a los conductores a respetar el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

Ante este panorama, ciudadanos han solicitado fortalecer la vigilancia en los tramos con mayor incidencia de percances, mejorar la señalización, revisar las condiciones de la infraestructura y reforzar las campañas de prevención para reducir los accidentes. Las autoridades también recuerdan la importancia de utilizar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol o con fatiga y extremar precauciones en cruces e incorporaciones, especialmente en una vía que diariamente concentra un elevado volumen de tránsito.