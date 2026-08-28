Viernes trágico: Pareja pierde la vida en accidente de moto en la avenida Rancho Viejo de Cancún

Dos personas que viajaban en una motocicleta perdieron la vida la mañana de este viernes, cuando colisionaron contra el camellón de la avenida conocida como Rancho Viejo y recibieron fuertes golpes al caer contra la cinta asfáltica, a la altura de la supermanzana 236.

Los primeros reportes señalaron que un hombre y una mujer fallecieron en este accidente que fue reportado alrededor de las 8:30 de la mañana, en el sentido de la avenida 20 de noviembre hacia el Arco Norte.

El conductor perdió el control de la motocicleta a la altura de la conocida Iglesia de Piedra, donde impactó el camellón central, lo que provocó la caída contra la vía de rodamiento.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron que la pareja ya no tenía signos vitales. Los cuerpos fueron localizados sobre la cinta asfáltica y metros adelante quedó la motocicleta accidentada. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron cargo del levantamiento de los cadáveres.