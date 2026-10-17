Detienen a “El Lázaro” por presunto robo de balones y redes a club de voleibol en Chetumal

Un hombre identificado en redes sociales como "El Lázaro", señalado como presunto responsable del robo de material deportivo perteneciente al Krakenz Voleibol Club, fue detenido y presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE). El hurto se registró en la intersección de las calles Justo Sierra y Ramón del Valle, en Chetumal, al sustraer los objetos del interior de un vehículo estacionado.

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La captura se logró tras la difusión de imágenes del sospechoso y la rápida respuesta de la ciudadanía. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del grupo Orión, en coordinación con el C5 y el análisis de cámaras de videovigilancia, ubicaron y aseguraron al presunto responsable para ponerlo a disposición de la autoridad ministerial.

A pesar de la detención, los representantes de la agrupación informaron que los artículos robados no han sido recuperados, ya que presuntamente fueron vendidos. Entre lo sustraído destacan balones de marcas como Molten, Voit y Gasser, así como dos redes reforzadas, todos marcados formalmente con el nombre del club deportivo.

Los integrantes del Krakenz Voleibol Club expresaron su disposición para dialogar con quienes hayan adquirido el equipo y buscar una solución que permita recuperar sus herramientas de trabajo. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad para presentar denuncias formales ante las autoridades en caso de ser víctimas de algún delito.

JGH