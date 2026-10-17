Deslizamiento de rocas bloquea la carretera Calderón-Rovirosa en Othón P. Blanco

Un deslizamiento de rocas bloqueó la circulación en ambos sentidos de la carretera Calderón-Rovirosa, en la Ribera del Río Hondo (municipio de Othón P. Blanco), lo que movilizó a personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (COEPROC) para retirar el material y restablecer el tránsito.

Noticia Destacada Mexicano crea máquina para procesar 40 toneladas de sargazo por hora; busca llevarla a Quintana Roo

De acuerdo con lo informado por la dependencia, el reporte se recibió respecto a un punto ubicado aproximadamente a ocho kilómetros de la localidad de Calderón, donde las rocas cubrían ambos carriles e impedían por completo el paso de los vehículos que se desplazaban por esa vía.

Tras recibir el aviso, elementos de la COEPROC se trasladaron de inmediato al lugar para realizar las labores de limpieza y liberar la vialidad. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni vehículos dañados a consecuencia del desgajamiento.

Personal de la COEPROC acudió al lugar de manera inmediata para atender la emergencia. / Fernando Baeza

Ante lo ocurrido, la entidad de protección civil recomendó a la población transitar con precaución por la zona, reducir la velocidad, mantener distancia de seguridad y abstenerse de retirar material por cuenta propia ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

JGH