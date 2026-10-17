Mexicano crea máquina para procesar 40 toneladas de sargazo por hora; busca llevarla a Quintana Roo

El investigador Guillermo Pedro Rodríguez Ortiz presentó una tecnología para enfrentar la llegada de sargazo a las costas de Quintana Roo: una máquina deshidratadora, denominada "Lamm", que según su creador puede procesar aproximadamente 40 toneladas de la macroalga por hora. El equipo ya está construido y se encuentra en el estado de Querétaro, a la espera de la autorización del gobierno y de los permisos para trasladarlo.

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De acuerdo con Rodríguez Ortiz, el proyecto tomó 12 años de trabajo y comenzó tras la llegada masiva de sargazo a la entidad, a finales de 2011. Indicó que el desarrollo es completamente mexicano y que se realizó de manera independiente, con recursos propios y con análisis avalados por diversas universidades.

El investigador explicó que el proceso de deshidratación busca eliminar los contaminantes asociados al sargazo cuando se descompone a cielo abierto. Según su planteamiento, esto evitaría la liberación de biogases como el ácido sulfhídrico y el metano, así como de lixiviados, que pueden afectar la salud de las personas y el ecosistema costero.

Como parte de las gestiones, el equipo entregó el proyecto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su reciente visita a Chetumal, además de buscar acercamientos con Semarnat, Fonatur y la Secretaría de Marina (Semar). El objetivo es instalar un plan piloto en Quintana Roo mediante una flota estimada de siete máquinas (dos en el mar y cinco en tierra) para cubrir las playas del estado.

JGH