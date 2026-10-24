Abandonan a adulta mayor tras presunto levantón en Cancún; desata movilización policiaca

Una intensa movilización de los cuerpos de seguridad se registró en el fraccionamiento Ciudad Natura, ubicado en la Región 260, luego de que se recibiera el reporte al número de emergencias sobre la supuesta privación ilegal de la libertad de una mujer de la tercera edad, quien fue agredida físicamente por sus captores antes de ser liberada en la misma zona.

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De acuerdo con los primeros datos recabados, la víctima fue subida de manera violenta a una camioneta por sujetos desconocidos, quienes la retuvieron por varios minutos.

Posteriormente, los agresores la abandonaron al final del mencionado fraccionamiento, dejándola a su suerte con visibles golpes en diversas partes del cuerpo. Vecinos que se percataron de la situación o del estado en que se encontraba la víctima alertaron de inmediato a las autoridades locales, lo que provocó una rápida respuesta y despliegue de patrullas en los alrededores.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal para tomar conocimiento de lo sucedido e iniciar con los protocolos correspondientes. Sin embargo, el caso dio un giro imprevisto cuando los oficiales intentaron entrevistarla para obtener características de los responsables o del vehículo involucrado. La mujer madura, sumida en un evidente estado de shock y presuntamente amedrentada, optó por reservarse la información y se negó rotundamente a brindar mayores detalles sobre los motivos del ataque o la identidad de sus agresores.

A pesar de que las fuerzas del orden le ofrecieron todo el respaldo institucional y acompañamiento de seguridad, la víctima mantuvo una postura reticente. Lo que más llamó la atención de las autoridades presentes fue que la afectada declinó la atención médica en el lugar, rechazando ser trasladada a un hospital por los paramédicos para una valoración integral de sus lesiones. Asimismo, rechazó la custodia policial ofrecida para acompañarla a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y rendir su declaración formal.

Ante la negativa de la agraviada, los agentes policiacos procedieron a acordonar de manera preventiva el área donde fue localizada e informaron al Ministerio Público. Las autoridades policiacas serán las encargadas de darle seguimiento al expediente, analizando si existen cámaras de videovigilancia en los alrededores del fraccionamiento para esclarecer las circunstancias de este violento hecho.

JGH