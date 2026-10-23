Cuatros lesionados, daños materiales y caos vial fue el saldo de un grave accidente en la Supermanzana 217 de Cancún

La imprudencia de un conductor de transporte público, quien presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, provocó un aparatoso accidente vial la tarde de este viernes en el cruce de las avenidas Leona Vicario y 127, en la Supermanzana 217, fraccionamiento La Guadalupana. El percance dejó al menos cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el operador de una unidad de transporte terrestre estatal circulaba sobre la avenida Leona Vicario y, al llegar al cruce con la avenida 127, presuntamente continuó su marcha pese a que el semáforo ya marcaba la luz roja.

La maniobra habría provocado que la unidad colectiva se atravesara al paso de un automóvil particular que avanzaba sobre la avenida 127 en dirección a la avenida Puerto Juárez, también conocida como Talleres. El conductor del vehículo particular no habría tenido tiempo suficiente para evitar la colisión, por lo que ambas unidades terminaron impactándose.

Debido a la fuerza del choque, los vehículos salieron proyectados varios metros, algunos testigos se acercaron para conocer el estado de los ocupantes, mientras otros solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Tras el reporte, se activaron los protocolos de atención y al lugar se movilizaron elementos de la Dirección de Tránsito, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos, quienes brindaron asistencia a las personas que resultaron heridas durante el percance.

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Entre los lesionados se encontraban tres personas que viajaban como pasajeros en la unidad de transporte público, así como el conductor del automóvil particular. Los cuatro fueron valorados por los paramédicos, quienes determinaron que requerían mayor atención médica, por lo que se encargaron de trasladarlos a distintos hospitales para una evaluación más completa.

Mientras los cuerpos de emergencia atendían a los afectados, elementos de Tránsito realizaron las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Posteriormente, un perito de la Dirección de Tránsito se hizo cargo del procedimiento correspondiente, recabó información sobre lo sucedido y escuchó las versiones de los involucrados y de posibles testigos. Además, se indicó que fueron analizadas imágenes de cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, con el objetivo de esclarecer la mecánica del accidente.

Con base en las primeras diligencias, el conductor de la unidad de transporte público fue señalado como el presunto responsable del percance, al establecerse preliminarmente que habría cruzado cuando el semáforo se encontraba en rojo.

Por estos hechos fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.