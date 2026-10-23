Camioneta embiste a elemento motorizado de la Dirección de Tránsito Municipal en Cancún

Un elemento perteneciente a la Dirección de Tránsito Municipal terminó con diversas lesiones e internado en un hospital de la ciudad, luego de que el conductor de una camioneta particular presuntamente ignorara un disco de alto obligatorio y lo embistiera de lleno cuando el uniformado realizaba sus recorridos de vigilancia a bordo de su unidad oficial en las inmediaciones de la colonia Centro.

El aparato percance vial se registró durante la jornada de este viernes en el cruce vehicular conformado por la avenida 25 y la calle 14 Bis, punto hasta donde se desplegó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y de las fuerzas de seguridad pública tras recibir la alerta a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar de los hechos, el presunto responsable conducía una camioneta tipo Changan de color negro, desplazándose sobre la calle 14. Sin embargo, al aproximarse a la intersección con la avenida 25, el automovilista no detuvo su marcha e invadió intempestivamente el carril de preferencia.

En ese preciso instante, el agente de vialidad transitaba conforme a derecho sobre la arteria prioritaria como parte de sus patrullajes de rutina por la zona turística y comercial. La intempestiva maniobra del conductor del vehículo particular provocó un fuerte impacto contra el oficial, proyectándolo fuertemente contra la cinta asfáltica.

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Testigos del accidente detuvieron su marcha para auxiliar al oficial tendido en el suelo, mientras que otros automovilistas dieron aviso inmediato a las autoridades. Minutos más tarde, paramédicos arribaron al sitio a bordo de una ambulancia para brindarle los primeros auxilios y la atención prehospitalaria correspondiente.

Aunque el dictamen preliminar señaló que el agente se encontraba consciente y en condición estable, las contusiones y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo motivaron su urgente traslado a un nosocomio cercano para someterlo a una valoración médica especializada y descartar fracturas o lesiones internas.

Al sitio también se presentaron compañeros de la corporación para abanderar la zona, evitar otro accidente y realizar el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

Trascendió que las partes involucradas lograron llegar a un convenio mediante las aseguradoras para cubrir los gastos médicos y la reparación de los daños materiales. Finalmente, se solicitó el servicio de una grúa para el retiro de las unidades y restablecer la circulación vehicular en la zona.