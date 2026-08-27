¡Fuerte choque en Cancún! Autobús chocó y arrastró a una combi en la avenida Tulum

Una unidad de transporte colectivo fue impactada y arrastrada por un autobús de transporte de personal, con el saldo de una persona lesionada en la avenida Tulum, en el cruce con la avenida Nichupte, a la altura de Plaza de las Américas, en un aparatoso accidente que se registró en las primeras horas de la mañana de este jueves.

El operador del autobús resultó lesionado y recibió la atención de paramédicos de la Cruz Roja para su traslado a un hospital.

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En este caso, ambas unidades se encontraban afortunadamente sin pasajeros, pues de lo contrario las consecuencias pudieron haber sido peores. Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal recibieron el reporte del accidente alrededor de las 7:10 horas en la avenida Tulum, en el sentido hacia el centro de la ciudad.

Los peritos determinaron que el conductor de la unidad de transporte colectivo, de nombre Joaquín “N”, de 41 años de edad, circulaba en la avenida Tulum, en el sentido hacia el bulevar Colosio y en el cruce con la avenida Nichupte, dio una vuelta prohibida hacia la izquierda y no respetó la luz roja del semáforo.

De esta manera, la camioneta, tipo van, de la empresa Turicun, recibió un fuerte impactó en el costado medio derecho, lo cual provocó que diera un giro y saliera proyectada varios metros, quedando de frente contra el autobús de la empresa Lipu, el cual resultó con daños en la parte frontal derecha.

El autobús ingresó parcialmente al área del camellón al igual que la unidad de transporte colectivo. Los dos vehículos fueron retirados de manera rápida por personal de empresas de grúas para despejar la vialidad