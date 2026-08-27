Yucatán concentra más de la mitad de los nuevos casos de influenza en México

Yucatán concentró más de la mitad de los nuevos casos de influenza confirmados en México durante la última semana epidemiológica, al pasar de 104 a 125 positivos, un crecimiento de 20.2% que mantiene al Estado en el primer lugar nacional durante la temporada interestacional del 2026.

El Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios muestra que el país pasó de 401 a 440 contagios entre las semanas epidemiológicas 31 y 32, una diferencia de 39. De ese incremento, 21 casos correspondieron a Yucatán, equivalentes al 53.8% de las nuevas confirmaciones nacionales.

En otras palabras, más de uno de cada dos positivos incorporados al registro del país durante la semana procedió de territorio yucateco.

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El avance estatal también fue más acelerado que el nacional. Mientras México presentó un aumento semanal de 9.7%, Yucatán creció al doble de ese ritmo, con 20.2%.

De acuerdo con la distribución de la Secretaría de Salud federal, Yucatán concentra 28.4% de los 440 casos acumulados en México. Le sigue Quintana Roo, con una participación de 13.2%, equivalente a aproximadamente 58 positivos.

Predominio nacional

Junto con Ciudad de México, Tabasco y San Luis Potosí, esas entidades reúnen 59.5% de las infecciones confirmadas en el país, lo que muestra una circulación particularmente visible en el Sureste durante un periodo que normalmente recibe menor atención que la temporada invernal.

En Yucatán se estudiaron mil 281 personas clasificadas como casos de enfermedad tipo influenza o infección respiratoria aguda grave –ETI e IRAG–. De ellas, 125 obtuvieron resultado positivo, lo que representa 9.8% de los pacientes atendidos bajo esas definiciones.

Esta diferencia es importante: los mil 281 registros no representan contagios confirmados. Se trata de personas que presentaron síntomas compatibles y fueron incluidas en el sistema de vigilancia; únicamente los 125 resultados positivos deben presentarse como casos de influenza.

El reporte identifica a la influenza tipo B como la variante predominante entre los pacientes yucatecos. Sin embargo, la información pública no desglosa los municipios donde viven, cuántos necesitaron hospitalización ni qué proporción tenía su vacuna actualizada.

Tampoco existen elementos suficientes para afirmar que Yucatán atraviesa un brote concentrado en una escuela, centro laboral o municipio específico. Lo acreditado hasta ahora es un crecimiento de los positivos detectados por la red de vigilancia.

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Sin víctimas mortales

A pesar del repunte, Yucatán permanece sin defunciones confirmadas por influenza durante la temporada interestacional. En México se contabilizan diez fallecimientos: dos en Quintana Roo y uno en cada uno de Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

La Península suma, por tanto, tres muertes: dos en Quintana Roo y una en Campeche.

La presentación de este dato requiere cuidado. Algunos reportes periodísticos interpretaron que Quintana Roo tenía 10 decesos; en realidad, el informe establece que esa entidad concentra 20% de los diez fallecimientos nacionales, es decir, dos.

El comportamiento de las siguientes semanas permitirá establecer si el aumento yucateco fue una concentración temporal de diagnósticos o si la circulación mantiene una tendencia ascendente. El dato pendiente de mayor utilidad pública será conocer edades, municipios, hospitalizaciones y antecedentes de vacunación de los 21 nuevos pacientes.