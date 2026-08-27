FGR asegura cinco inmuebles, 135 animales exóticos y 68 mil litros de diésel en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre cinco cateos realizados en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas, como parte de investigaciones relacionadas con el mercado ilícito de hidrocarburos.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales.

Como resultado, las fuerzas federales aseguraron cinco inmuebles, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho. Además, una persona fue detenida y quedó a disposición del Ministerio Público.

¿Qué animales exóticos fueron asegurados en Tamaulipas?

En uno de los ranchos fueron localizados 135 animales exóticos, entre ellos cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello.

La FGR detalló que al menos 35 ejemplares se encuentran en riesgo, conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, entre ellos monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos.

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También fueron encontrados ejemplares cuyo comercio internacional está regulado por la CITES.

Todos los animales quedaron bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración y manejo especializado.

Aseguran 68 mil litros de diésel y equipo para hidrocarburos

En los otros inmuebles, las autoridades aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de un tractocamión, dos pipas, una camioneta tipo pick up, dos frac tanks, dos autotanques, cuatro bombas de presión, tanques reactores y depósitos de almacenamiento.

También fueron localizadas mangueras, motobombas y contenedores que, según las autoridades, estarían relacionados con el presunto almacenamiento y manejo ilícito de hidrocarburos.

FGR reporta armas y vehículos asegurados

Durante los cateos también fueron decomisados dos vehículos, dos armas de fuego y cartuchos, además de equipos de comunicación.

Los cinco inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para determinar la posible participación de otras personas y el origen de los bienes asegurados.

La persona detenida conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

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