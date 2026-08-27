Yucatán reportó 133 embarazos en niñas de 11 a 14 años durante 2025

En Yucatán se reportaron durante el 2025 al menos 133 casos de niñas de 11 a 14 años embarazadas, de acuerdo con una cifra atribuida al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Ante esta situación, la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) reforzó sus acciones preventivas en los municipios con mayor incidencia.

La titular de la dependencia, Sisely Burgos Cano, identificó a Valladolid, Tizimín y Chemax como los tres municipios prioritarios, con base en los registros que maneja la institución sobre embarazos en menores de 15 años.

“Estamos trabajando con municipios con una alta incidencia de manera prioritaria”, afirmó la funcionaria.

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La estrategia se despliega mediante 45 Centros Libre regionalizados y el trabajo territorial de 100 promotoras, quienes informan a la población, impulsan medidas de prevención y canalizan a la dependencia los casos que requieren intervención.

Burgos Cano indicó que la Dirección de Prevención también realiza actividades en planteles educativos y que estas acciones serán retomadas con el regreso a clases. La cobertura, explicó, se amplió a preescolar y primaria mediante títeres, marionetas y juegos adaptados a la edad del alumnado; anteriormente, el trabajo se concentraba principalmente en secundarias y preparatorias.

Información preventiva

A las acciones estatales se suma un programa federal con presencia específica en Valladolid, Tizimín y Chemax, donde también participan brigadistas y personas promotoras. El objetivo, sostuvo, es atender las causas que propician los embarazos en niñas y adolescentes, además de acercar información preventiva.

La secretaria precisó que Semujeres no practica interrupciones del embarazo ni sustituye las decisiones de las menores. Su función consiste en explicar los derechos y las rutas institucionales disponibles, así como brindar acompañamiento cuando un caso llega a la dependencia.

Cuando una niña acude primero a una institución de salud, a la Fiscalía o a otra dependencia, añadió, el personal debe informarle los derechos y procedimientos aplicables, incluida la Norma Oficial Mexicana 046. La decisión corresponde a la persona atendida dentro del marco legal vigente.

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Sin facultades ministeriales

La Secretaría –subrayó Burgos Cano– tampoco tiene facultades ministeriales para investigar posibles delitos sexuales. Esa responsabilidad recae en la Fiscalía y las autoridades competentes; Semujeres se limita a orientar, informar y acompañar a las niñas y sus familias.

La cifra de 133 casos requiere todavía una precisión documental: en el encuentro se atribuyó al Inegi, pero no se identificó el producto estadístico utilizado ni se aclaró si corresponde a embarazos detectados, nacimientos registrados o madres contabilizadas por edad. Esa distinción es necesaria para dimensionar el problema y comparar periodos sin mezclar indicadores diferentes.