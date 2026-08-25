“El conductor invadió el carril”: FGE revela causa del accidente donde murió Paoly Perera, primera alcaldesa de Felipe Carrillo Pto

El conductor de la camioneta Toyota en la que viajaba Paoly Perera Maldonado, expresidenta municipal, invadió el carril contrario y provocó la colisión con un Nissan, en la Carretera Federal 307, en el tramo Felipe Carrillo Puerto-Uh May, de acuerdo con el peritaje de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante la rueda de prensa semanal del gabinete de Seguridad, el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer los resultados de las investigaciones sobre el accidente que cobró la vida de la exalcaldesa de Felipe Carrillo Puerto.

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De acuerdo con la autoridad, al momento del impacto Paoly Perera no llevaba colocado el cinturón de seguridad. El Fiscal señaló que esta circunstancia habría contribuido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el choque.

La exfuncionaria viajaba en la camioneta Toyota cuando esta se desplazó hacia el carril contrario. En ese momento circulaba por la vía un Nissan con cuatro personas a bordo: dos adultos y un par de menores que se encontraban de vacaciones.

Como consecuencia del impacto, Paoly Perera sufrió una fractura de cráneo que le provocó la muerte. La víctima se desempeñaba como directora del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto y anteriormente había ocupado la Alcaldía de esa localidad.

El conductor de la Toyota también resultó lesionado. Tras el accidente fue trasladado inicialmente al Hospital General de Playa del Carmen y posteriormente al de Cancún, donde permanece estable, según informó la Fiscalía.

La mujer que viajaba como copiloto en la camioneta también sufrió lesiones, aunque posteriormente recibió el alta médica.

En cuanto a los ocupantes del Nissan, los cuatro fueron trasladados a un hospital privado para recibir atención. Luego de ser valorados, todos fueron dados de alta al no presentar lesiones de consideración.

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Con los resultados del peritaje, la Fiscalía precisó que la invasión del carril contrario por parte del conductor de la camioneta fue la circunstancia que derivó en la colisión, mientras que la falta de cinturón de seguridad de Paoly Perera constituyó otro de los elementos relevantes establecidos durante la investigación.

El accidente ocurrió en la Carretera Federal 307, en el tramo que comunica Felipe Carrillo Puerto con Uh May y dejó como saldo la muerte de la exalcaldesa y tres personas lesionadas, mientras que los cuatro ocupantes del Nissan fueron reportados fuera de peligro y dados de alta.