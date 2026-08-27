FGR halla documentos en bodegas de CDMX y amplía investigación por presunto huachicol ferroviario ligado a Ruffo Appel

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró documentos ocultos en dos bodegas de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, como parte de la investigación sobre una presunta red de contrabando de combustibles por ferrocarril vinculada con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y otras 24 personas.

La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que el operativo fue realizado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada con autorización de un juez federal y con apoyo de otras autoridades.

De acuerdo con la FGR, los documentos localizados aportan nuevos elementos para reconstruir el funcionamiento de la organización investigada.

¿Qué encontró la FGR en las bodegas de Miguel Hidalgo?

Godoy señaló que el material asegurado contiene información relacionada con operaciones de comercio exterior de la empresa bajo investigación.

El análisis preliminar, afirmó, permite identificar nuevos indicios sobre la forma en que habría operado la estructura y abre líneas adicionales para revisar movimientos comerciales, logísticos y financieros.

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La Fiscalía sostiene que estos documentos se suman a otros elementos ya integrados en la carpeta de investigación.

Hasta ahora, nueve personas han sido detenidas dentro del caso, entre ellas Ruffo Appel.

¿Cómo operaba la presunta red de huachicol fiscal?

La investigación tuvo uno de sus principales puntos de partida en julio de 2025, cuando autoridades localizaron 33 ferrotanques abandonados en Coahuila cuyo contenido dio positivo a hidrocarburos.

Las pesquisas posteriores apuntaron a un esquema mediante el cual se habrían declarado volúmenes menores a los realmente transportados o se habrían registrado productos distintos para reducir o evadir el pago de impuestos.

La FGR también ha señalado que el combustible presuntamente irregular era mezclado con producto legal para dificultar su identificación y posterior distribución.

Según la investigación, en estas operaciones podrían haber participado empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduaneros, estructuras financieras y eventualmente servidores públicos.

¿Cuál es la situación de Ernesto Ruffo Appel?

El exgobernador de Baja California fue detenido en julio y posteriormente vinculado a proceso junto con otros imputados.

Ruffo Appel ha negado las irregularidades que le atribuyen las autoridades, mientras que personas de su entorno han señalado supuestas motivaciones políticas detrás del procedimiento.

Godoy aseguró que la Fiscalía mantiene el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

La fiscal también indicó que, hasta este miércoles, la institución no había recibido notificación formal sobre una solicitud de la defensa para que Ruffo Appel cumpla la prisión preventiva en su domicilio.

Defensa busca prisión domiciliaria

La representación legal del exgobernador promovió recursos judiciales para solicitar que la medida cautelar pueda cumplirse bajo prisión domiciliaria, con argumentos relacionados con su edad y estado de salud.

La decisión dependerá de la autoridad judicial correspondiente.

Mientras tanto, la FGR informó que continuará con el análisis de los documentos encontrados en las bodegas capitalinas y con las investigaciones orientadas a identificar la posible participación de más personas en esta presunta red de huachicol fiscal por ferrocarril.

Las personas señaladas dentro del expediente deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

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