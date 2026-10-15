Otoño Cultural 2026 en Yucatán: más de 50 actividades gratuitas del 14 al 30 de octubre

Yucatán abrió las puertas a una nueva edición del Otoño Cultural 2026, una propuesta que reúne más de 50 actividades gratuitas para acercar el arte y la cultura a habitantes y visitantes del estado. Del 14 al 30 de octubre, el público podrá disfrutar de una programación que incluye música, teatro, danza, cine, literatura y artes visuales.

Durante poco más de dos semanas, distintos espacios del territorio yucateco serán escenario de presentaciones y encuentros culturales que buscan impulsar la participación ciudadana y ampliar el acceso a diversas expresiones artísticas.

La variedad de disciplinas convierte al Otoño Cultural en una alternativa para quienes desean aprovechar octubre con actividades recreativas y culturales, ya sea en compañía de familiares o amigos, o para descubrir nuevas propuestas creativas.

Además de ofrecer espectáculos y experiencias para diferentes públicos, esta iniciativa contribuye a la difusión del talento artístico y al fortalecimiento de la vida cultural de Yucatán.

Las actividades se realizarán en diferentes puntos del estado hasta el 30 de octubre, por lo que se recomienda consultar la programación oficial para conocer las sedes, los horarios y los detalles de cada presentación.

Con esta edición, el Otoño Cultural 2026 invita a la población a acercarse a las artes y disfrutar de una oferta cultural gratuita durante la segunda mitad de octubre.