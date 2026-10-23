Docentes del ITSSY protestan por rezagos salariales y precariedad laboral

En el marco de una jornada de movilización nacional, docentes, personal administrativo y operativo adscritos a la seccional del Sindicato Nacional de Educación Superior (SNES) en el Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY) se manifestaron a las puertas de la organización para denunciar precariedad laboral, rezagos salariales y falta de transparencia presupuestal.

Durante la jornada nacional, los trabajadores dieron lectura a un manifiesto dirigido a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a las autoridades correspondientes y a la opinión popular, en el que expusieron las condiciones que enfrentan empleados de instituciones tecnológicas y universidades públicas del país.

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Entre sus principales demandas destaca el pago inmediato del incremento salarial correspondiente a 2024, con retroactivo desde febrero, así como garantizar que futuros aumentos se apliquen puntualmente entre mayo y junio.

Solicitaron instalar una mesa nacional para revisar plazas, categorías, plantillas y remuneraciones, además de establecer un plan transparente para otorgar bases definitivas a quienes cumplan los requisitos.

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Los manifestantes exigieron reglas públicas y verificables para designar, evaluar y mantener a directivos, a fin de evitar decisiones políticas que afecten el desarrollo académico y operativo de los planteles.

“No pedimos privilegios, exigimos derechos, salarios justos, estabilidad laboral y reglas claras”, expresaron.