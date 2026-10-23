Yucatán reduce el trabajo infantil, pero aún hay 57 mil menores en esa condición

Yucatán redujo en tres años el número de niñas, niños y adolescentes en condición de trabajo infantil, pero la mejoría estadística todavía deja una realidad difícil de ignorar: 57 mil 326 personas de entre 5 y 17 años permanecen en ocupaciones prohibidas o realizan labores domésticas bajo condiciones que pueden afectar su salud, seguridad o desarrollo.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025, publicada por el Inegi el 21 de octubre, ubicó la tasa estatal en 11.6%, por debajo del promedio nacional de 12.6%. Tres años antes, Yucatán registraba 70 mil 975 menores en esa situación, equivalentes al 15% de su población de ese rango de edad. La reducción fue de 13 mil 649 casos, alrededor de 19.2%.

La caída representa un cambio importante después del deterioro observado en la medición del 2022. Sin embargo, mirar únicamente la tasa general oculta la parte más delicada del fenómeno.

De los 38 mil 10 niñas, niños y adolescentes que tuvieron alguna ocupación durante el 2025, apenas 3 mil 688 realizaron actividades permitidas. Los otros 34 mil 322, equivalentes a 90.3% de los menores ocupados, estuvieron en trabajos no autorizados por la legislación.

Dentro de ese grupo, 11 mil 673 todavía no alcanzaban la edad mínima legal para trabajar y otros 22 mil 649 desempeñaban actividades consideradas peligrosas.

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Eso significa que el problema no se limita a que un menor tenga una actividad económica. La diferencia está en la edad, el tipo de tarea, la jornada y las condiciones en que se realiza.

En México, la Ley Federal del Trabajo prohíbe emplear a menores de 15 años y restringe las actividades peligrosas para quienes todavía no cumplen 18. También impide que el trabajo interfiera con la educación obligatoria.

La lista de riesgos incluye exposición a sustancias químicas, agentes biológicos, ruido excesivo, maquinaria, labores agrícolas, pesca, actividades forestales, trabajo nocturno y otras tareas que pueden comprometer la salud o integridad física.

Menos casos, mayor peligro

La ENTI muestra que Yucatán avanzó en varios indicadores. Las ocupaciones no permitidas disminuyeron 22% respecto del 2022. El número de menores que trabajaban sin tener la edad legal cayó 34%, mientras aquellos expuestos a actividades peligrosas se redujeron 13.9%.

El problema es que la reducción no elimina el tamaño del rezago.

Más de 22 mil menores siguen realizando labores peligrosas y otros 11 mil 673 trabajan antes de cumplir la edad mínima. En conjunto, representan una población mayor que la de numerosas localidades del interior del estado.

La tasa general de trabajo infantil de Yucatán, 11.6%, quedó por debajo del promedio nacional, pero todavía significa que aproximadamente uno de cada nueve habitantes de 5 a 17 años se encuentra en alguna modalidad considerada trabajo infantil.

A nivel nacional, el Inegi estimó que 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes estaban en esa condición durante el 2025, equivalentes a 12.6% del total. Tres años antes eran 3.7 millones.

La disminución nacional, sin embargo, sigue dejando el indicador por encima del 11.4% registrado antes de la pandemia, en el 2019.

Labores dentro de casa

Otra parte menos visible ocurre dentro de los hogares.

En Yucatán, 295 mil 660 menores realizan algún tipo de quehacer doméstico. Esa cifra no significa que todos estén en situación de trabajo infantil.

La mayoría, 268 mil 239, realiza esas tareas bajo condiciones consideradas adecuadas.

El foco está en los 27 mil 421 que las hacen durante jornadas excesivas o bajo circunstancias que pueden poner en riesgo su salud o integridad. Representan 9.3% de quienes participan en labores domésticas y 5.6% de toda la población estatal de 5 a 17 años. También aquí hubo una reducción.

En el 2022 eran 35 mil 517 menores en quehaceres domésticos no adecuados. Para 2025 la cantidad disminuyó 22.8%. Las categorías, además, pueden superponerse.

Un menor puede estar en una ocupación no permitida y, al mismo tiempo, realizar tareas domésticas en condiciones inadecuadas.

En Yucatán, 4 mil 417 aparecen en ambos grupos, por lo que no deben sumarse las categorías directamente para calcular el total de trabajo infantil.

Una península con dos tendencias

El comportamiento regional tampoco es uniforme.

Yucatán mejoró, mientras Campeche y Quintana Roo registraron aumentos entre el 2022 y el 2025.

Campeche alcanzó una tasa de 16.7%, una de las más altas del país, mientras Quintana Roo llegó a 10.1%. Yucatán se ubicó entre ambos con 11.6%.

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En cantidades absolutas, las cifras proporcionadas por la Encuenta Nacional de Trabajo Infantil suman 57 mil 326 casos en Yucatán, 39 mil 945 en Quintana Roo y 34 mil 212 en Campeche.

En conjunto son 131 mil 483 niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil en la Península.Tres años antes eran 126 mil 219.

Eso representa un aumento regional cercano a 4.2%, impulsado por los incrementos de Campeche y Quintana Roo, mientras Yucatán avanzó en sentido contrario.

Pobreza, escuela y empleo

Las cifras laborales no pueden separarse de las condiciones económicas de los hogares.

En el 2026, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reportó que 38.7% de las niñas, niños y adolescentes de México vivía en pobreza y que las brechas eran mucho mayores entre población indígena. Entre menores hablantes de lengua indígena, la proporción alcanzaba 82.3%. La relación con la escuela también es directa.

La Unicef identifica el trabajo infantil y la necesidad de aportar dinero al hogar entre las principales causas de abandono escolar durante secundaria y educación media superior.

La propia ENTI nacional muestra que una parte de los menores trabaja para cubrir gastos escolares o personales, ayudar a su familia o aprender un oficio.

También revela que más de un tercio de quienes tienen ocupaciones no permitidas no recibe remuneración alguna.

Por eso, la caída registrada en Yucatán representa una señal positiva, pero no un problema resuelto.

Entre el 2022 y el 2025 salieron de la estadística 13 mil 649 menores. Aun así, permanecen 57 mil 326. Y dentro del grupo que trabaja fuera del hogar, nueve de cada 10 continúan haciéndolo en condiciones que la ley no permite.

La diferencia entre ambas cifras resume el reto: el trabajo infantil disminuyó, pero todavía está lejos de desaparecer.