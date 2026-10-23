Recala orca pigmea herida en la orilla de la playa en Sisal

Una orca pigmea llegó herida a las playas de Sisal, donde fue localizada con una lesión en la aleta derecha y quedó bajo atención de especialistas que preparaban su traslado a una estación de campo en Dzilam de Bravo para recibir cuidados.

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El hallazgo ocurrió alrededor de las 16:20 horas, a la altura del muelle, cuando la bióloga Lizeth Victoria Cob Hernández acudió al sitio tras conocer la presencia del mamífero marino mediante publicaciones en redes sociales. Al encontrarlo expuesto directamente al sol, lo cubrió con una sábana para protegerlo mientras se coordinaba la intervención.

La especialista solicitó apoyo de Raúl Díaz Gamboa, doctor en Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), quien movilizaría a su equipo para organizar las labores de atención. El objetivo era llevar al ejemplar de Feresa attenuata a la estación de campo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, donde podría recibir asistencia especializada.

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Durante los preparativos, el área del hallazgo permaneció bajo resguardo para facilitar el trabajo del personal capacitado y evitar riesgos. La atención del ejemplar busca favorecer su recuperación, aunque no se precisó la gravedad de la lesión ni su estado de salud.