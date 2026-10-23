Se dispara la inflación en Yucatán: registra alza de 1.27% en una quincena en octubre

Yucatán registró la segunda mayor inflación quincenal del país durante la primera quincena de octubre, con una variación de 1.27%, casi tres veces el promedio nacional de 0.41%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La entidad sólo quedó por debajo de Tabasco, con 2.13%. En los otros estados de la península, la inflación quincenal fue de 1.17% en Quintana Roo y 1.02% en Campeche, también por encima del indicador nacional.

Noticia Destacada Vecinos de Tadzibichén retienen a empleados de la CFE por fallas en el servicio eléctrico

En Mérida, la inflación quincenal fue de 1.27%, mientras que en Cancún alcanzó 1.28% y en Campeche se ubicó en 1.02%, según el reporte del organismo estadístico.

A nivel nacional, el INPC aumentó 0.41% respecto a la segunda quincena de septiembre, mientras que la inflación anual se situó en 3.62%. El índice subyacente, que excluye los componentes más volátiles, avanzó 0.25% en la quincena y 3.78% a tasa anual.

Por su parte, el componente no subyacente subió 0.98% quincenal y 3.08% anual, impulsado principalmente por los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno.

La electricidad aumentó 18.51% en la primera quincena de octubre y fue el producto con mayor incidencia en la inflación general, al contribuir con 0.215 puntos porcentuales. El Inegi atribuyó este comportamiento, en parte, a la conclusión del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida.

Noticia Destacada Localizan en Veracruz a tres pescadores del naufragio de “La Negrita” en Celestún; “Chikis” continúa desaparecido

Uno de los factores que ayuda a explicar el comportamiento de los precios es el término del subsidio a las tarifas eléctricas. El Inegi reportó un aumento de 18.51% en el precio de la electricidad a nivel nacional, producto que tuvo la mayor incidencia individual en el incremento del índice general.

El programa de tarifas de verano concluyó en octubre en 18 ciudades, entre ellas Mérida, Cancún, Chetumal y Campeche. El ajuste estacional constituye un elemento relevante para entender el comportamiento de los precios, aunque el boletín no cuantifica cuánto aportó específicamente a la variación de Yucatán.

Otros productos que registraron aumentos importantes a nivel nacional fueron el tomate verde, con 22.07%; la calabacita, con 16.27%, y el transporte aéreo, con 14.77%. En contraste, bajaron los precios del limón, 10.43%, y del jitomate, 3.04%.