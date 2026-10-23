Vecinos de Tadzibichén retienen a empleados de la CFE por fallas en el servicio eléctrico

Empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron retenidos por habitantes de la comunidad de Tadzibichén en Yaxcabá, molestos por las constantes fallas en el suministro eléctrico que han dejado a la población sin energía.

De acuerdo con los primeros reportes, los trabajadores ingresaron desde las 8 de la mañana a una zona de monte para realizar labores de reparación y atender las fallas que afectan a la comunidad.

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Sin embargo, el descontento de los vecinos por la falta de electricidad derivó en la retención del personal de la CFE. De manera extraoficial, trascendió que uno de los empleados habría sido agredido durante los hechos.

Asimismo, se reportó que un ingeniero de la empresa habría sido ingresado a la cárcel municipal, aunque hasta el momento no se cuenta con información oficial que confirme las circunstancias de la retención ni la situación de los trabajadores.

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Al cierre de esta edición, se desconoce si la comunidad de Tadzibichén ya cuenta nuevamente con servicio eléctrico.