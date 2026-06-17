Hallan delfín sin vida en playas de Celestún; autoridades investigan las causas

Un ejemplar de delfín fue localizado sin vida la tarde de este martes en la zona costera de Celestún, lo que movilizó a autoridades ambientales y llamó la atención de visitantes y habitantes del puerto.

El hallazgo ocurrió en un tramo de playa cercano al muelle principal, donde personas que transitaban por la zona detectaron al mamífero marino varado sobre la arena.

La presencia del animal rápidamente atrajo a curiosos, entre ellos pescadores, turistas y prestadores de servicios turísticos, quienes se acercaron para observar la escena.

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Tras recibir el reporte, personal especializado acudió al sitio para realizar las primeras inspecciones y delimitar el área, con el fin de evitar que los presentes se acercaran al ejemplar mientras se efectuaban las labores correspondientes.

Posteriormente, trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) llevaron a cabo el retiro del cuerpo del delfín, utilizando equipo de apoyo para su traslado fuera de la zona de playa y continuar con los procedimientos de análisis.

De acuerdo con información preliminar, el ejemplar será sometido a estudios que permitan determinar las posibles causas de su muerte.

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Las autoridades ambientales señalaron que las investigaciones buscarán establecer si el deceso estuvo relacionado con factores naturales, enfermedades, interacción con actividades humanas u otras condiciones presentes en el ecosistema marino.

El caso permanecerá bajo revisión mientras especialistas recaban información que ayude a esclarecer lo ocurrido con el cetáceo dentro de las aguas que forman parte de la reserva de Celestún.