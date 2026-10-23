Localizan en Veracruz a tres pescadores del naufragio de “La Negrita” en Celestún; “Chikis” continúa desaparecido

Tres pescadores que sobrevivieron al naufragio de la embarcación La Negrita fueron rescatados por el buque mercante Clemens Schulte, de bandera extranjera, y trasladados al puerto de Veracruz, donde recibieron atención médica y fueron reportados estables.

Entre los sobrevivientes se encuentran el hijo y el hermano de Francisco Javier Chan Pat, conocido como “Chikis”, pescador originario de Celestún que permanece desaparecido desde el naufragio ocurrido el pasado 18 de octubre, a unas 70 millas náuticas (129 kilómetros) de Progreso.

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A su llegada a Veracruz, personal médico naval valoró a los tres hombres y determinó que se encontraban en condiciones estables, por lo que pudieron ser dados de alta.

La Secretaría de Marina, en coordinación con la Capitanía de Puerto de Celestún, gestionó la documentación y los boletos de autobús para facilitar su regreso a Mérida, donde los esperarían sus familiares y autoridades.

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Mientras los tres pescadores lograron regresar a tierra firme, la búsqueda de “Chikis” continúa. Las labores permanecen bajo seguimiento de las autoridades competentes en Yucatán y están sujetas a las condiciones meteorológicas y operativas, mientras su familia mantiene la esperanza de encontrarlo.