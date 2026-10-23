Yucatán tendrá mañanas frescas, tardes calurosas y lluvias dispersas este fin de semana

Yucatán tendrá un fin de semana con ambiente cálido a muy caluroso durante el día y temperaturas frescas por la mañana, con máximas de 30 a 35 ° C y mínimas de 17 a 19 ° C. Aunque el potencial de lluvia será bajo, no se descartan precipitaciones aisladas en distintas zonas del estado, principalmente en la costa.

El ingreso de aire marítimo tropical favorecerá lluvias dispersas en el norte, noreste y sur de Yucatán. En algunas localidades podrían presentarse precipitaciones de intensidad ligera a moderada, mientras que en sectores de Valladolid existe la posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

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En cuanto al viento, predominará la dirección norte-noreste, con rachas de hasta 40 km/h en la zona costera. Las condiciones mantendrán un ambiente caluroso durante las tardes, mientras que al amanecer se esperan temperaturas templadas a frescas.

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En Mérida, se pronostica una temperatura máxima cercana a los 33 ° C durante la tarde y una mínima de alrededor de 19 ° C al amanecer. Las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche persistirá el ambiente cálido.

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Para Progreso, se esperan temperaturas de entre 18 y 33 ° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida, acompañada de humedad y nubosidad variable. En Tekax, los valores oscilarán entre 19 y 31 ° C, mientras que en Tizimín se prevén temperaturas de entre 21 y 30 ° C.

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Por su parte, Valladolid registraría una mínima de 17 ° C y una máxima de 33 ° C, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante este pronóstico, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante los cambios en las condiciones meteorológicas.