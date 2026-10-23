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Yucatán / Mérida

¿Cómo llegar al Cementerio Xoclán de Mérida en Va y Ven? Estas son las rutas que operarán el 1 y 2 de noviembre

El Sistema Va y Ven habilita rutas hacia el Cementerio Xoclán para las visitas del 1 y 2 de noviembre.

Por Redacción Por Esto!

23 de oct de 2026

1 min

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El Va y Ven tendrá rutas hacia el Cementerio Xoclán
El Va y Ven tendrá rutas hacia el Cementerio Xoclán / Especial

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó cuáles son las rutas del Sistema Va y Ven que ingresarán al Cementerio Xoclán de Mérida los días domingo 1 y lunes 2 de noviembre, con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, para facilitar el traslado de las familias que visitarán a sus seres queridos.

Las rutas que ofrecerán este servicio especial durante ambas fechas, con punto de partida en el Centro de Mérida, son las siguientes:

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  • R105: 69-Poniente-Xoclán.
  • R106: 69-Opichén.
  • R109: 69-Diamante.

Con este servicio, las personas podrán llegar directamente al Cementerio Xoclán mediante estas tres rutas del transporte público, durante una de las fechas de mayor afluencia a los camposantos de la capital yucateca.

¿Dónde consultar los horarios y recorridos del Va y Ven?

La ATY recomendó consultar sus redes sociales oficiales para conocer los horarios actualizados, los mapas de las rutas, los recorridos y la ubicación de los paraderos temporales que se habilitarán como parte del Festival de las Ánimas 2026.

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Además, la dependencia informó que el servicio del Va y Ven extenderá su horario hasta la madrugada del 31 de octubre, con motivo del Paseo de las Ánimas. También se habilitarán paraderos temporales y habrá modificaciones en los recorridos del Ie-Tram.

Por ello, se recomienda a los usuarios revisar los avisos oficiales antes de salir, a fin de conocer los cambios en el servicio y planificar sus traslados durante las actividades del Día de Muertos en Mérida.

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