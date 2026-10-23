Festival de las Ánimas 2026 inicia este fin de semana en Mérida: conoce las actividades del sábado 24 y domingo 25 de octubre

El Festival de las Ánimas 2026 en Mérida comenzará este sábado 24 de octubre con una agenda de actividades gratuitas que se extenderá hasta el 2 de noviembre, como parte de las celebraciones por el Día de Muertos.

El programa incluye recorridos nocturnos, espectáculos, altares y propuestas culturales para habitantes y visitantes.

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Bajo el lema “Recuerdos de corazón”, el Ayuntamiento de Mérida organizó una cartelera que contempla actividades en distintos puntos de la ciudad, entre ellas el tradicional Paseo de las Ánimas, uno de los eventos más representativos de estas fechas.

¿Qué actividades habrá en el Festival de las Ánimas 2026?

Las primeras actividades se realizarán durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre, con opciones para disfrutar de las tradiciones yucatecas en espacios públicos y recintos de la ciudad.

Sábado 24 de octubre

Ánimas Iluminadas: a las 18:00 horas en el barrio de San Juan.

a las 18:00 horas en el barrio de San Juan. Recorrido nocturno en el Cementerio General: de 18:00 a 20:00 horas.

de 18:00 a 20:00 horas. Noche Mexicana de Día de Muertos: a las 20:00 horas en el Remate de Paseo de Montejo.

Domingo 25 de octubre

Inauguración del Altar Monumental: a las 18:00 horas en la Plaza Grande.

a las 18:00 horas en la Plaza Grande. Pixan Peek: a las 18:00 horas en Gran Santa Fe Norte.

¿Cuándo termina el Festival de las Ánimas en Mérida?

El Festival de las Ánimas 2026 se desarrollará del 24 de octubre al 2 de noviembre, con actividades culturales y recreativas relacionadas con el Día de Muertos. La programación busca acercar a las familias a las tradiciones de la región mediante expresiones artísticas, gastronómicas y conmemorativas.

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Los eventos anunciados son gratuitos, por lo que habitantes de Mérida y turistas podrán asistir a las actividades programadas durante la temporada. Se recomienda considerar los horarios y las sedes de cada evento para organizar los recorridos.