Imputan a hombre por incumplir con el pago de la pensión alimenticia de sus cuatro hijos en Yucatán

La Fiscalía General del Estado (FGE) imputó a Manuel P.R. por el presunto incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, luego de que fuera denunciado por no cubrir de manera completa la pensión alimenticia de sus cuatro hijos y omitir el pago de gastos médicos y escolares.

De acuerdo con la causa penal 279/2024, el hombre había acordado ante un Juzgado de Oralidad Familiar, el 14 de enero de 2019, entregar el 40 por ciento de sus percepciones quincenales para la manutención de sus hijos, además de cubrir la mitad de los gastos escolares y la totalidad de los médicos.

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Sin embargo, presuntamente comenzó a realizar depósitos incompletos desde agosto de 2022 y dejó de cubrir los gastos médicos y escolares a partir de enero de 2023, incumpliendo con lo establecido en el convenio judicial.

Durante una audiencia en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, los fiscales formularon la imputación y solicitaron la vinculación a proceso. El acusado pidió la duplicidad del plazo constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá en una próxima audiencia.

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Mientras tanto, la autoridad judicial le impuso medidas cautelares que incluyen firma periódica, vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del estado sin autorización judicial durante el proceso.