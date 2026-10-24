Rescatan a migrante extranjero en puesto de inspección de Teya, Yucatán

Un hombre de 25 años de nacionalidad extranjera fue auxiliado por autoridades federales durante un operativo realizado en el puesto de inspección ubicado debajo del puente de Teya, en Yucatán, luego de que no pudiera acreditar su estancia legal en México.

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y de la Novena Zona Naval, informó que participó en las acciones mediante el establecimiento de seguridad perimetral para el personal del Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el punto de inspección instalado bajo el puente de Teya, donde el hombre fue localizado y se determinó que no contaba con la documentación necesaria para comprobar su permanencia regular en el territorio nacional.

Tras la intervención, el ciudadano extranjero fue trasladado a las oficinas del INM en la ciudad de Mérida, donde se realizarán los procedimientos administrativos correspondientes para determinar su situación migratoria.