San Luis Sur Dzununcán en Mérida estrena calles reparadas con inversión de 1.3 millones de pesos

Un total de 18 calles reparadas y 100 metros de vialidad nueva fueron entregados en la colonia San Luis Sur Dzununcán, al sur de Mérida, como parte de la tercera etapa del programa estatal de conservación de calles, con una inversión de un millón 304 mil 5 pesos.

El gobernador Joaquín Díaz Mena recorrió la zona para entregar los trabajos, que beneficiarán a 2 mil 442 habitantes. Las obras se realizaron del 17 de agosto al 4 de octubre de 2026, en un periodo de siete semanas.

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Los trabajos incluyeron bacheo profundo en los tramos más dañados y reparaciones superficiales en 18 calles, además de la construcción de 100 metros de vialidad nueva en la calle 86A, entre la calle 189 y una lateral.

En total, se intervinieron 2 mil 435.71 metros cuadrados, de los cuales mil 635.71 correspondieron a labores de bacheo y 800 metros cuadrados a la nueva vialidad.

El Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) estuvo a cargo de los trabajos, que incluyeron la limpieza, preparación y compactación del terreno, la colocación de concreto asfáltico y la aplicación de señalamiento vial.

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Las acciones forman parte del Plan Bienestar Metropolitano, mediante el cual el Gobierno del Estado busca atender las necesidades de infraestructura en colonias de Mérida. Como parte de esta estrategia, se destinan 40 millones de pesos a trabajos de bacheo en la capital yucateca.

Con la entrega de estas obras, San Luis Sur Dzununcán se suma a las zonas intervenidas mediante el programa estatal de conservación de calles, enfocado en mejorar las condiciones de circulación para los habitantes del sur de Mérida.