Rehabilitan 143 calles en Yucalpetén, Mérida, con inversión de 4 millones de pesos

La mejora de las vialidades en Mérida ya se refleja en obras concretas, como las que se realizan en la colonia Yucalpetén. Con una inversión de cuatro millones de pesos, el Gobierno del Renacimiento Maya ejecuta trabajos de conservación vial en una superficie de más de 10 mil metros cuadrados, para facilitar la movilidad y ofrecer calles más seguras a las familias y a quienes transitan por la zona.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena supervisó el avance de los trabajos y ratificó que los compromisos con la infraestructura urbana de Mérida se traducen en resultados para más de 700 mil habitantes de la zona urbana.

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Acompañado del director general del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), Juan Manuel Cardós Pereira, el Gobernador constató la intervención de 143 calles de la colonia: cuatro son reconstruidas debido a su estado de deterioro, mientras que 139 reciben trabajos de bacheo.

En una ciudad donde viven casi un millón de personas, mejorar las calles significa atender una necesidad cotidiana. Los trabajos en Yucalpetén forman parte de ese esfuerzo por ofrecer vialidades más seguras y funcionales en Mérida, municipio que, al considerar también a sus comisarías, cuenta con más de 995 mil habitantes.

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Díaz Mena indicó que, como parte de estos trabajos, se atenderán todas las calles de la colonia Yucalpetén, y señaló que la conservación vial responde a una necesidad cotidiana de las familias: contar con calles en mejores condiciones para desplazarse con seguridad.

Afirmó que esta labor forma parte del compromiso del Renacimiento Maya de llevar obras con sentido social a los asentamientos y comisarías de Mérida, así como a otros puntos de Yucatán, para que el bienestar llegue a más familias.

La intervención permitirá mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial para las familias que habitan en la colonia, así como para quienes transitan diariamente por esta zona de la ciudad.